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Царьград

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"Требуются актёры массовки, оплата - до 150 тысяч рублей": В МВД России выступили с предупреждением

"Требуются актёры массовки, оплата - до 150 тысяч рублей": В МВД России выступили с предупреждением

В МВД России выступили с предупреждением - мошенники разработали новый хитроумный план, чтобы "навесить" кредиты на доверчивых граждан, и никто не застрахован от этой ловушки.

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