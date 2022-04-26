«Ювентус» интересуется хавбеком «Атлетика» Муниаином. У него 4+9 в 30 играх Ла Лиги

Полузащитник «Атлетика» Икер Муниаин по окончании сезона может перебраться в Серию А. 29-летним испанцем интересуется «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира.

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