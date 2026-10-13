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Трясут даже чужих: приставы завалили банки запросами о долгах — до 48 раз выше нормы

Российские банки захлебнулись в потоке запросов от судебных приставов: в отдельные дни их объём превышал норму до 48 раз, а свыше 90% касались людей, которые даже не были клиентами этих банков.

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