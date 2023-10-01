Сенаторы США вместо голосования отправились на обед за пять часов до шатдауна

Сенаторы США вместо голосования отправились на обед за пять часов до конечного срока принятия решения по финансированию правительства, иначе говоря - до шатдауна, сообщает журналист издания Punchbowl Эндрю Десидерио.
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