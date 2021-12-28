Аргументы недели

97 568 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Михлюков
    Тварь, маловато дали. А Фадеева вместе с ним надо, вот и всё.Глава Совета по п...
  • Малявин Дмитрий
    Во-первых, большинство подобных вундеркиндов  после взросления уже не показывали тех успехов, которых от них ждали. А...Отец Тепляковой н...
  • Георгий Михалев
    Ну это понятно. У коммуняк уважительная причина, или истребление редких животных, или педофильный загул.«Коммерсантъ» опу...

Росреестр отметил 13-летие

Росреестр отметил 13-летие

В минувшую субботу 25 декабря Росреестр отметил 13-летие. Ведомство было создано указом Президента 25 декабря 2008 года, который установил объединение Росрегистрации, Роскартографии и Роснедвижимости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх