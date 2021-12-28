В минувшую субботу 25 декабря Росреестр отметил 13-летие. Ведомство было создано указом Президента 25 декабря 2008 года, который установил объединение Росрегистрации, Роскартографии и Роснедвижимости.
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