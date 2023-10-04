Политолог Соскин: США ужесточат отношение к Украине

Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Соединённые Штаты перестанут помогать Киеву и будут становиться более жёсткими в отношениях с украинской стороной по мере приближения выборов.
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