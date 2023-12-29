«В окопах сидит. Горжусь», — Шаляпин сообщил, что Копенкина делает на передовой. Фото

С Ларисой Копенкиной Прохора Шаляпина жизнь связала еще очень давно. Расставание их было непростым, но, тем не менее, 2 взрослых человека смогли остаться в дружеских отношениях после развода и отбросить прошлые конфликты и недоразумения на задний план.