«В окопах сидит. Горжусь», — Шаляпин сообщил, что Копенкина делает на передовой. Фото

С Ларисой Копенкиной Прохора Шаляпина жизнь связала еще очень давно. Расставание их было непростым, но, тем не менее, 2 взрослых человека смогли остаться в дружеских отношениях после развода и отбросить прошлые конфликты и недоразумения на задний план.
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