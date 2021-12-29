Журнал «Профиль»

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Что случилось ночью, 29 декабря

Что случилось ночью, 29 декабря

Глава дипломатии ЕС выразил сожаление в связи с ликвидацией «Мемориала» Евросоюз сожалеет о решении России ликвидировать историко-просветительское общество «Мемориал» (признано в РФ НКО-иноагентом), заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

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