Что случилось ночью, 29 декабря

Глава дипломатии ЕС выразил сожаление в связи с ликвидацией «Мемориала» Евросоюз сожалеет о решении России ликвидировать историко-просветительское общество «Мемориал» (признано в РФ НКО-иноагентом), заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.