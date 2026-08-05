НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Бевеев из «Балтики» зашел в раздевалку «Зенита» перед матчем Кубка: «Ошибся, увидел, что все в голубом. Пришлось пошутить: меня не берут, тогда я сам прихожу»

Защитник «Балтики»  Мингиян Бевеев по ошибке зашел в раздевалку « Зенита » перед матчем 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии