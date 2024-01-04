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Новый мир против старого кодла. Мысли под брызги шампанского

Новый мир против старого кодла. Мысли под брызги шампанского

Опять есть повод начать текст с любимой фразы: "Сказали все, но не всё" Действительно, по поводу скандальной "голой" московской тусы высказались в ушедшем году уже все, кто хотел.

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Комментарии
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Виктор
Прямо Фрейд!
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22 час.
алексей миронов
Серьезная статья, глубокий анализ произошедшего! Респект автору!
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19 час.
Марина Козуб
От такой картины нашей жизни становится тошно мурашки бегут по спине...Мы только говорим,говорим...А где дела!?Кто защитит нас от обнаглевших мигрантов- басмачей и таких, как Настя - орудие в чьих -то умелых руках для раскачки обстановки  в стране не  в положительную сторону??? От мигрантов нужно создать народные дружины,действующие по закону военного времени. Ну от таких, как эта гнида- лимитчица( не а ней дело,она одно из орудий врагов нашей страны, которые не мытьём так катаньем хотят изменить мир, который им нужен) должны защитить общество ВЛАСТИ! И чем быстрее - тем лучше для страны и населения.
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19 час.

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