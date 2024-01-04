Новый мир против старого кодла. Мысли под брызги шампанского

Марина Козуб

От такой картины нашей жизни становится тошно мурашки бегут по спине...Мы только говорим,говорим...А где дела!?Кто защитит нас от обнаглевших мигрантов- басмачей и таких, как Настя - орудие в чьих -то умелых руках для раскачки обстановки в стране не в положительную сторону??? От мигрантов нужно создать народные дружины,действующие по закону военного времени. Ну от таких, как эта гнида- лимитчица( не а ней дело,она одно из орудий врагов нашей страны, которые не мытьём так катаньем хотят изменить мир, который им нужен) должны защитить общество ВЛАСТИ! И чем быстрее - тем лучше для страны и населения.