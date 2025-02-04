Япония предлагает превратить Курилы в ядерную свалку: скандал и извинения

В Японии появилась идея использовать Курильские острова в качестве ядерной свалки. По замыслу японских чиновников, Россия должна была передать острова Токио, чтобы иметь возможность утилизировать там свои радиоактивные отходы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии