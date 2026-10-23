Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко © Пресс-служба МИД РФ/РИА НовостиПовестка возможной трехсторонней встречи лидеров России, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС должна включать набор тем, а не ограничиваться какой-то одной.