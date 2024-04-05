В Пушкинском музее открылась выставка к столетию Владимира Вейсберга

В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылась монографическая выставка, приуроченная к столетию со дня рождения русского художника и теоретика искусства Владимира Вейсберга.
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