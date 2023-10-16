Врач указала на опасность некоторых диет для здоровья

Врач-терапевт, нутрициолог, действующий член и сертифицированный консультант CSNN, health-коуч, автор Telegram-канала «Просто о здоровье» Ирина Никулина 16 октября рассказала об опасности некоторых диет для здоровья.
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