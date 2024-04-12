«Познакомься — это Юра Гагарин!»: Герой России Александр Гарнаев — о своём отце и его дружбе с первым космонавтом

Лётчик-испытатель Герой Советского Союза Юрий Гарнаев близко дружил с Юрием Гагариным. В гостях у Гарнаевых первый космонавт Земли с женой отмечали Первомай после триумфального полёта, также товарищи вместе представляли достижения советской авиации на авиасалоне в Ле Бурже.
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