РБК: в России траты бизнеса на музыку вырастут из-за перерасчета отчислений РАО

Российскому бизнесу придётся платить больше за использование музыки в общественных местах. Траты увеличатся из-за перерасчета отчислений Российскому авторскому обществу (РАО), 13 февраля сообщил РБК со ссылкой на новый порядок отчислений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии