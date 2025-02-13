ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

89 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Врет сука рыжая!Мирошник назвал р...
  • Eduard
    То с чего всё началось с переворота,она молчит.Про боинг молчит,преступления в Одессе умалчивает,законность АТО тоже ...Мирошник назвал р...
  • Eduard
    Дуру изображает!Мирошник назвал р...

РБК: в России траты бизнеса на музыку вырастут из-за перерасчета отчислений РАО

РБК: в России траты бизнеса на музыку вырастут из-за перерасчета отчислений РАО

Российскому бизнесу придётся платить больше за использование музыки в общественных местах. Траты увеличатся из-за перерасчета отчислений Российскому авторскому обществу (РАО), 13 февраля сообщил РБК со ссылкой на новый порядок отчислений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх