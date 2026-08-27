Эксперт Шэньхан: мыть пылесос важно под холодной проточной водой

Моющие пылесосы важно мыть регулярно и не использовать моющих средств. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по вертикальным пылесосам компании TROUVER Ли Шэньхан«Важно не переусердствовать — частое промывание ускоряет его износ.