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Газета.ру

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Эксперт Шэньхан: мыть пылесос важно под холодной проточной водой

Эксперт Шэньхан: мыть пылесос важно под холодной проточной водой

Моющие пылесосы важно мыть регулярно и не использовать моющих средств. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по вертикальным пылесосам компании TROUVER Ли Шэньхан«Важно не переусердствовать — частое промывание ускоряет его износ.

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