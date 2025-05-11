Киев перебрасывают необученных солдат под Красноармейск Донецкой Народной Республики. Враг пытается как можно дольше удержать город, отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.