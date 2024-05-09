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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Во время Великой Отечественной войны были написаны Великие песни - ПЕСНИ ПОБЕДЫ! Песни, с которыми наши предки 18 – 20 летние парни выходили из окопов на танки и побеждали и победили.

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