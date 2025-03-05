Тайна скандальной картины «Происхождение мира» раскрыта: историки нашли обнаженную модель

Похоже, одна из великих загадок в истории искусств решена. Эксперты наконец идентифицировали модель, которая позировала для скандального полотна XIX века «Происхождение мира» французскому художнику Гюставу Курбе.
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