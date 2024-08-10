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IBA оценила победу на Олимпиаде-2024 провалившей гендерный тест боксерши

IBA оценила победу на Олимпиаде-2024 провалившей гендерный тест боксерши

Международная ассоциация бокса (IBA) прокомментировала завоевание золотой награды Олимпийских игр 2024 года в Париже в весовой категории до 66 килограммов алжирской боксершей Иман Хелиф, ранее провалившей гендерный тест.

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