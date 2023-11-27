Уполномоченный в Приморье провела встречу с предпринимателями в ЗАТО Фокино

Приморский бизнес-омбудсмен Марина Шемилина провела встречу с предпринимателями в ЗАТО Фокино. Также Уполномоченный приняла участие в заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, которое прошло под председательством главы городского округа ЗАТО Фокино Александра Баранова.
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