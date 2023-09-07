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Перебежчик Максим Кузьминов рассказал подробности, как угонял на Украину Ми-8

Перебежчик Максим Кузьминов рассказал подробности, как угонял на Украину Ми-8

Летчик-перебежчик Максим Кузьминов рассказал подробности, как угонял на Украину Ми-8 и предлагал другим членам экипажа сдаться.

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Комментарии
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Александр Лесков
Может,  хватит  меж  собой=то  собачиться  из-за  этой  гнилой кости?  Недостойно как-то себя перед другими показываете, «ком-мен- та-то-ры»,  как базарные  скандалисты, прямо-таки. А  эту  гниду — Кузьминова,  скорее  всего  на Том  свете  просто  в разборку,  на  запчасти, пустят.  Как  не  оправдавшую  себя модель  человека. Окончательное  уничтожение  его  ждёт. Сам  себя  проклял  он, Иуда. Аватары индийские, помню по книжкам,  показывали  своим  Преданным последователям шелудивых  дворняг,  как  пример, и  чтоб  этих  псов  не  подкармливали. Говорили при этом,  что это  остатки душ немецких  фашистов, и этим  ПСАМ перевоплощаться придётся теперь  несколько тысячелетий (!) среди гиен, собак и других животных. Вот и остатки души этого неудачника, видимо, такая же  судьба ждёт...
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