Перебежчик Максим Кузьминов рассказал подробности, как угонял на Украину Ми-8

Александр Лесков

Может, хватит меж собой=то собачиться из-за этой гнилой кости? Недостойно как-то себя перед другими показываете, «ком-мен- та-то-ры», как базарные скандалисты, прямо-таки. А эту гниду — Кузьминова, скорее всего на Том свете просто в разборку, на запчасти, пустят. Как не оправдавшую себя модель человека. Окончательное уничтожение его ждёт. Сам себя проклял он, Иуда. Аватары индийские, помню по книжкам, показывали своим Преданным последователям шелудивых дворняг, как пример, и чтоб этих псов не подкармливали. Говорили при этом, что это остатки душ немецких фашистов, и этим ПСАМ перевоплощаться придётся теперь несколько тысячелетий (!) среди гиен, собак и других животных. Вот и остатки души этого неудачника, видимо, такая же судьба ждёт...