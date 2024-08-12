Химик успокоила боящихся силиконов в косметике людей

Вокруг силиконов, входящих в состав многих средств для лица, волос и тела, сложилось очень много не соответствующих действительности догадок и мифов, заявила химик-косметолог, основатель бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.
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