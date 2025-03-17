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Петербургский дневник

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Путин и Трамп поговорят по телефону в годовщину воссоединения Крыма с Россией

Путин и Трамп поговорят по телефону в годовщину воссоединения Крыма с Россией

Разговор назначен на вторник, 18 марта Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник планируют провести новый телефонный разговор, данный контакт станет вторым на счету лидеров после инаугурации Трампа в качестве 47-го главы США и совпадет с одиннадцатой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

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