Исследование раскрывает механизмы действия двух типов CAR-T-клеток против рака

Медицинский колледж Бэйлора, Детский онкологический центр Техаса и Центр клеточной и генной терапии в Бэйлоре, Хьюстонская методистская больница и Детская больница Техаса провели исследование, которое проливает свет на механизмы действия двух наиболее распространенных типов CAR-T-клеток против рака.
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