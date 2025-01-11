Исследование раскрывает механизмы действия двух типов CAR-T-клеток против рака

Медицинский колледж Бэйлора, Детский онкологический центр Техаса и Центр клеточной и генной терапии в Бэйлоре, Хьюстонская методистская больница и Детская больница Техаса провели исследование, которое проливает свет на механизмы действия двух наиболее распространенных типов CAR-T-клеток против рака.