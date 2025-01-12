Пришельцы в Букингемском дворце. Как король Карл III катался на летающей тарелке, а муж королевы едва не встретил инопланетянина

Монархи могут позволить себе необычные увлечения. Взять, к примеру, британскую королевскую семью: и королеву Елизавету II, и ее мужа принца Филиппа, и нынешнего короля Карла III с давних пор увлекали летающие тарелки.
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