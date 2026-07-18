Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 387 подписчиков

Как Любовь Казарновская потеряла голос после смерти матери, отвергла женатого и разругалась с Максаковой*

Как Любовь Казарновская потеряла голос после смерти матери, отвергла женатого и разругалась с Максаковой*

Звезда называла себя поющей актрисой, ведь с 21 года выступала в МАМТе имени Станиславского. В 80-х Любови Казарновской доставались ведущие партии в «Иоланте» и «Богеме», однако сейчас некоторые коллеги считают заслуги артистки делом прошлого.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии