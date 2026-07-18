Как Любовь Казарновская потеряла голос после смерти матери, отвергла женатого и разругалась с Максаковой*

Звезда называла себя поющей актрисой, ведь с 21 года выступала в МАМТе имени Станиславского. В 80-х Любови Казарновской доставались ведущие партии в «Иоланте» и «Богеме», однако сейчас некоторые коллеги считают заслуги артистки делом прошлого.
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