В Петропавловскую крепость возвращается фестиваль «Чудо света». Мероприятие закроет дороги для авто вблизи Заячьего острова.
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В Петропавловскую крепость возвращается фестиваль «Чудо света». Мероприятие закроет дороги для авто вблизи Заячьего острова.