Я так хочу тебя Увидеть мама. Я знаю, ты меня Родная ждёшь. Молитвою своей Меня оберегаешь, Упасть снаряду Рядом не даёшь.
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Я так хочу тебя Увидеть мама. Я знаю, ты меня Родная ждёшь. Молитвою своей Меня оберегаешь, Упасть снаряду Рядом не даёшь.