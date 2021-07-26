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Гаске об Алькарасе: «Через год-два он будет в топ-10, потенциально может выигрывать «Большие шлемы»

Француз Ришар Гаске, в финале турнира в Умаге уступивший 18-летнему Карлосу Алькарасу (2:6, 2:6), прокомментировал игру испанца и то, что его сравнивают с Рафаэлем Надалем.

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