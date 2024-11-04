С Днём народного единства! Как отмечает праздник Крым

4 ноября Россия отмечает один из главных государственных праздников – День народного единства. Он напоминает о том, что даже в самые трудные времена наша страна всегда находила в себе силы объединиться ради будущего.
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