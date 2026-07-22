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Том Ли: капитал из сектора ИИ начинает переходить в Ethereum

Том Ли: капитал из сектора ИИ начинает переходить в Ethereum

Том Ли, руководитель отдела исследований Fundstrat Global Advisors, отметил сдвиг в притоке капитала из сектора искусственного интеллекта в сторону Ethereum, от полупроводниковых компаний, известных своим оборудованием искусственного интеллекта.

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