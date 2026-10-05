Путин отметил эффективность педагогических конкурсов

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с педагогами — лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов заявил, что конкурсы профессионального мастерства для учителей стали важным инструментом для обмена опытом и распространения передовых практик образования .