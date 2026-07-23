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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радченко о протесте «Спартака»: «Разговоры о переигровке Суперкубка – полный бред, их юристам нечем заняться. Обе команды должны согласиться с результатом»

Бывший нападающий « Зенита » Дмитрий Радченко высказался о жалобе « Спартака » в КДК по поводу матча Суперкубка России.

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