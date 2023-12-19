Поветкин – о победе Шлеменко: «Прям уработал Илича, чтобы вопросов не было»

«Смотрел, болел за Александра и после поединка поздравил. Он красавец, очень рад за него. Молодец! Прям уработал Илича? Да, именно прям уработал, чтобы больше не было никаких разговоров», – сказал бывший боксер-тяжеловес Александр Поветкин.