США блокируют более 7000 контейнеров с продовольствием для Кубы

Более 7000 контейнеров с продуктами и лекарствами для Кубы заблокированы США в портах Карибского бассейна, заявил вице-премьер Оскар Перес-Олива Фрага 29 июля на заседании Национальной ассамблеи народной власти Кубы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии