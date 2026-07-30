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США блокируют более 7000 контейнеров с продовольствием для Кубы

США блокируют более 7000 контейнеров с продовольствием для Кубы

Более 7000 контейнеров с продуктами и лекарствами для Кубы заблокированы США в портах Карибского бассейна, заявил вице-премьер Оскар Перес-Олива Фрага 29 июля на заседании Национальной ассамблеи народной власти Кубы.

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