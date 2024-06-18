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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семин о будущем Кварацхелии: «Все должен решить сам игрок. Как Хвича чувствует, так ему и нужно действовать. Советчиков чересчур много» 

«В этом вопросе все должен решить сам игрок. Как Хвича чувствует, так ему и нужно действовать. Потому что советчиков чересчур много.

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