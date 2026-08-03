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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лада» заключила пробный контракт с Шикиным. 34-летний голкипер играл за «Шанхай» в прошлом сезоне

« Лада » подписала пробный контракт с 34-летним голкипером Дмитрием Шикиным . В прошлом сезоне он провел 7 матчей за « Шанхай », отражая в среднем 83,6% бросков.

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