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Контрафронт

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Россия: По меньшей мере один солдат и трое гражданских лиц были убиты и еще четверо, в том числе еще...

Россия: По меньшей мере один солдат и трое гражданских лиц были убиты и еще четверо, в том числе еще один солдат, получили ранения после того, как ранее в тот же день его коллега-военнослужащий открыл огонь в Хмельницком под Севастополем.

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