Путевки в КНДР из Владивостока подорожали на 15%

Туристические путевки в Северную Корею серьезно подорожали за последние девять месяцев. Неделя отдыха для одного человека будет стоить почти 100 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «SHOT».
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