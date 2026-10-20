Президент Литвы Гитанас Науседа приехал в Польшу для выяснения инцидента с украинским дроном, произошедшего 18 октября, сообщил во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск.
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ни один из президентов не вел себя как он.этот же как затычка от всех дырок.вызывает только смех,но никакого уважения