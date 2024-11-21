Роскошь в тропическом раю – новый курорт Anantara Ubud Bali Resort на Бали

Наконец свершилось то, чего поклонники бренда Anantara так долго ждали – свои двери распахнул новый курорт Anantara Ubud Bali Resort на Бали! Он расположился по соседству с деревней Банджар Пуху на севере Убуда и стал вторым отелем Anantara на острове.
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