Недовольны присутствием «азовцев»: евродепутаты возмутились турне батальона по Европе Евгения КомароваДепутаты Лефтерис Николау Алаванос и Костас Пападакис, представляющие Грецию в Европарламенте, обратились к Еврокомиссии с возмущением по поводу турне представителей украинского батальона «Азов»* по Европе.
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