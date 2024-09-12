Недовольны присутствием «азовцев»: евродепутаты возмутились турне батальона по Европе Евгения КомароваДепутаты Лефтерис Николау Алаванос и Костас Пападакис, представляющие Грецию в Европарламенте, обратились к Еврокомиссии с возмущением по поводу турне представителей украинского батальона «Азов»* по Европе.