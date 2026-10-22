Выступая на съезде Российского театрального общества в Большом театре, президент России Владимир Путин заявил, что государство не намерено вводить цензурные ограничения для сцены, однако призвал артистов помнить об огромном влиянии на молодежь.
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