Град на Халве: Русские виноваты в том, что русские воюют против русских. Но не те мальчики, а особенно их тренер, кто пошёл воевать под Угледар, а те, которые в Москве, в высоких кабинетах©️ Некоторые с 14-го начали последовательно ныть, обвинять Россию, как у них принято, что она сделала не то, не тем и не так, как им хочется, а в конце концов заявил, что если Россия продолжит так себя вести, то пророссийские жители укроины "обидятся и уйдут к правосекам".
"Обиделись и ушли к правосекам"©
Комментарии
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Arkadij Bokov
Чушь!
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12 час.
Владимир Курюкин
Чушь. Не было его слышно 10 лет и еще 10 не надо.
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12 час.
Вадим Абдурашитов
Не 10 лет, а 100!!! А царьков этот переобувальщик, русофоб и хохол конченный!
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10 час.
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