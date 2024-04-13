Министр энергетики Украины призвал граждан готовиться к энергоколлапсу

Из-за участившихся в последнее время российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины глава Минэнерго страны Герман Галущенко призвал сограждан готовиться к частым и долгим отключениям электроэнергии.
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