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Как введение цифрового рубля с 1 августа 2023 года отразится на пенсионных выплатах

Как введение цифрового рубля с 1 августа 2023 года отразится на пенсионных выплатах

Как введение цифрового рубля с 1 августа 2023 года отразится на пенсионных выплатах Ксения КирпикС начала августа 2023 года вступают в силу ключевые положения законодательства, которые внедряет возможность проводить операции с цифровым рублём.

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