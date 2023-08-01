Как введение цифрового рубля с 1 августа 2023 года отразится на пенсионных выплатах Ксения КирпикС начала августа 2023 года вступают в силу ключевые положения законодательства, которые внедряет возможность проводить операции с цифровым рублём.
Как введение цифрового рубля с 1 августа 2023 года отразится на пенсионных выплатах Ксения КирпикС начала августа 2023 года вступают в силу ключевые положения законодательства, которые внедряет возможность проводить операции с цифровым рублём.
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