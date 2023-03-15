Военное обозрение

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Президент Сирии прилетел в Москву впервые с сентября 2021 года: О вероятных целях визита

Президент Сирии прилетел в Москву впервые с сентября 2021 года: О вероятных целях визита

Вчера, 14 марта, президент Сирии Башар Аль-Асад прибыл в Москву с официальным визитом. Сегодня он проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным Стоит отметить, что Асад посетил столицу России впервые с сентября 2021 года.

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