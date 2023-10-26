АЛЕКСАНДР ДУГИН: НАДО ДВИГАТЬСЯ ПО ПУТИ ПУТИНА, НО ЗНАЧИТЕЛЬНО БЫСТРЕЕ

Владимир Бронштейн Если бы быстро тянул, мы бы увидели некролог - сердечная недостаточность. Не дай Бог конечно.

юф юра федулов Это что за путь, господин Дугин? Если тот, по которому ползем сегодня, то лучше не надо, тем более быстрее...