Наверное, все думающие согласны, что государство в России было захвачено в 90-е годы врагами, которые установили над ним — над всем нашим обществом — внешнее управление.
АЛЕКСАНДР ДУГИН: НАДО ДВИГАТЬСЯ ПО ПУТИ ПУТИНА, НО ЗНАЧИТЕЛЬНО БЫСТРЕЕ
Комментарии
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Владимир Бронштейн
Если бы быстро тянул, мы бы увидели некролог - сердечная недостаточность. Не дай Бог конечно.
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3 д.
юф
юра федулов
Это что за путь, господин Дугин? Если тот, по которому ползем сегодня, то лучше не надо, тем более быстрее...
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3 д.
алекс кузь
Дуга умно пнул всех управленцев. Последние бастионы советского опыта и образованности готовы развернуть концептуальные батареи для восстановления пассионарного потенциала. Нужны нац. Проекты, гранты, преференции - то, что формирует волю заказчика. Екатеринскую эпоху, старост, конюшни и дворцы можно оставить в театральном мире для туризма.
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2 д.
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